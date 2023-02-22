23 февраля в центре Кирова перекроют две улицы

Проезд и парковку транспорта ограничат в районе набережной Грина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 февраля в Кирове ограничат движение транспорта на двух центральных улицах. Соответствующее постановление за подписью сити-менеджера Вячеслава Симакова опубликовано на сайте горадминистрации.

В 10.00 в региональном центре запланирована церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Из-за этого в районе набережной Грина ограничат движение транспорта.

С 09.00 до 11.00 будет перекрыт участок улицы Московской от улицы Казанской до Набережной Грина, а также Динамовский проезд на участке от Пионерского переулка до улицы Московской. Также на этих участках нельзя будет парковаться с 19.00 22 февраля до 11.00 23 февраля.