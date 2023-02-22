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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:12

23 февраля в центре Кирова перекроют две улицы

Движение транспорта ограничат из-за торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества
Анастасия Николаенко
Проезд и парковку транспорта ограничат в районе набережной Грина.

Проезд и парковку транспорта ограничат в районе набережной Грина.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 февраля в Кирове ограничат движение транспорта на двух центральных улицах. Соответствующее постановление за подписью сити-менеджера Вячеслава Симакова опубликовано на сайте горадминистрации.

В 10.00 в региональном центре запланирована церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Из-за этого в районе набережной Грина ограничат движение транспорта.

С 09.00 до 11.00 будет перекрыт участок улицы Московской от улицы Казанской до Набережной Грина, а также Динамовский проезд на участке от Пионерского переулка до улицы Московской. Также на этих участках нельзя будет парковаться с 19.00 22 февраля до 11.00 23 февраля.