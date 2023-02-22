КСП попросили проверить деятельность гостиницы «Вятка» в Кирове

Распоряжение о проверке гостиницы дал сити-менеджер Вячеслав Симаков. ФОТО: admkirov.ru

Контрольно-счетная палата Кировской области включит в план работы на 2023 год проверку деятельности гостиницы «Вятка». Вопрос о неэффективной работе муниципального предприятия подняли депутаты гордумы на последнем заседании.

Денис Ерохин обратил внимание мэрии на то, что оборот гостиницы в 2022 году составил около 100 миллионов рублей. Но в бюджет города предприятие намерено перечислить только 870 тысяч рублей.

Председатель КСП Елена Мерзлякова заметила, что проверку в отношении гостиницы ведомство может провести только по поручению горадминистрации, которого не было. Сити-менеджер Вячеслав Симаков тут же воспользовался своими полномочиями и дал соответствующее распоряжение.

Кроме того, в 2023 году КСП оценит работу УДПИ, ГДМС, «Спорттоваров», ЦДС и ряда других муниципальных предприятий.