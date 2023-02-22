Вместе с автоинспекторами на дорогах будут дежурить гражданские активисты. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области с 23 по 26 февраля пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, рейды организуют как в Кирове, так и в районах области.

В том числе, вместе с автоинспекторами на дорогах будут дежурить гражданские активисты, представители добровольных народных дружин, а также организации «Ночной Патруль».

Автовладельцам напоминают, что за управление транспорта в нетрезвом виде или отказ от прохождения освидетельствования грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, придется выплатить штраф в 30 тысяч рублей.