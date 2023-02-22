В Кировской области незаконно оштрафовали автоперевозчика на 59 тысяч рублей

Компанию оштрафовали за невыход автобуса на рейс. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Зуевском районе предпринимателю, осуществляющему перевозку пассажиров, незаконно выписали штраф. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

В ведомстве установили, что между автоперевозчиком и администрацией Зуевского района заключен договор об оказании услуг общественного транспорта по маршрутам муниципалитета. Однажды компания допустила случай невыхода автобуса на рейс, из-за чего руководство района выписало организации штраф в размере 59 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, сумма была сильно преувеличена ввиду неправильного применения закона. В итоге размер штрафа снизили в 10 раз, то есть до 5,9 тысяч рублей. Деньги вернули компании.