В 2023 году Кировской области будут выращивать больше овощей

Посев картофеля планируют увеличить до 1450 гектар. Фото: Елена АРАКЕЛЯН

В Кировской области будут выращивать больше овощей. Такими планами поделились в региональном правительстве.

Работы профинансируют из федерального и областного бюджетов. По плану, посев картофеля увеличится до 1450 гектар - это на 1,5% больше, чем в прошлом году, остальными овощами - до 90 гектар (на 13% больше), кормовыми культурами - до 71,5 тысячи гектар, в том числе кукурузой - до 8 тысяч гектар.

Посадку озимых растений увеличат на 4%, однолетних трав - на 2%. Посев гречихи повысят на 40%.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Софронов добавил, что в целом площадь высаженных кормовых культур составит 100,3% по отношению к 2022 году.