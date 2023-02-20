Информация о задымлении в торговом центре «Фестиваль» в Кирове не подтвердилась

Всех работников и посетителей здания эвакуировали 19 февраля из-за сообщения о задымлении Фото: Артем КИЛЬКИН

В региональном ГУ МЧС не подтвердили информацию о задымлении в торговом центре «Фестиваль» в Кирове. Как сообщили в ведомстве, признаков возгорания в здании не обнаружили.

Уточняется, что в здании сработал модуль автоматического порошкового пожаротушения. Вероятная причина произошедшего - проведение в торговом центре ремонта. Сейчас «Фестиваль» работает в штатном режиме.

Напомним, что в воскресенье, 19 февраля, очевидцы сообщили о задымлении в торговом центре по адресу: улица Космонавта Владислава Волкова, 6а. На место оперативно выехали пожарные расчеты. Всех работников и посетителей здания эвакуировали.