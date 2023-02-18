В Кировской области с марта меняются правила продажи спиртного в жилых домах

Плюсом к штрафу нарушителям грозит конфискация товара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 марта 2023 года в Кировской области начинает действовать закон: «О запрете продажи алкоголя в помещениях менее 50 квадратных метров». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Будет запрещена торговля спиртным в розницу в заведениях общепита, где площадь зала обслуживания составляет менее 50 квадратов (если заведение в жилом многоквартирном доме или на прилегающей территории). Розничная продажа алкогольных напитков запрещена в:

- помещениях, переведенных из жилых в нежилые;

- помещениях на цокольных этажах;

- в подвалах многоквартирных домов.

Под исключение попадут заведения, предоставляющие услуги общественного питания.

За несоблюдение данного закона грозит штраф:

- для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

В любом случае алкоголь конфискуют.