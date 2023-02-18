В Кировской области с марта меняются правила продажи спиртного в жилых домах

Плюсом к штрафу нарушителям грозит конфискация товара
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 1 марта 2023 года в Кировской области начинает действовать закон: «О запрете продажи алкоголя в помещениях менее 50 квадратных метров». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Будет запрещена торговля спиртным в розницу в заведениях общепита, где площадь зала обслуживания составляет менее 50 квадратов (если заведение в жилом многоквартирном доме или на прилегающей территории). Розничная продажа алкогольных напитков запрещена в:
- помещениях, переведенных из жилых в нежилые;
- помещениях на цокольных этажах;
- в подвалах многоквартирных домов.
Под исключение попадут заведения, предоставляющие услуги общественного питания.
За несоблюдение данного закона грозит штраф:
- для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей;
- для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.
В любом случае алкоголь конфискуют.