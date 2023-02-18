10 лет нужно, чтобы «зачистить» обочины дорог в Кирове от старых деревьев

Обрезать деревья нужно по-разному, поэтому работы идут не слишком быстро Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове обещают менять подход к озеленению территорий. Детали обсудили на заседании профильной комиссии городской Думы.

Как рассказала начальник отдела УДПИ Светлана Кекина, обрезают деревья в рамках текущего содержания, при этом учитывают видовые и возрастные особенности зеленых насаждений. В итоге приходится сочетать санитарный, омолаживающий и другие способы, а значит, обрезка идет не слишком быстро. Отдельно обрезают аварийные деревья, чтобы продлить срок их жизни.

По словам Кекиной, через 10 лет возрастных деревьев вдоль дорог в Кирове уже не останется. Уже сейчас разрабатывают соответствующий проект, сочетающий кустарники и контейнерные посадки.

Что касается озеленения-2023, сейчас закупают саженцы, а в апреле начнут посадки. Работы запланированы в том числе на набережной Грина, в Александровском саду, на бульваре Октябрьского проспекта, на въездных кругах Советского тракта и ТЦ «Макси».