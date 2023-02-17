«Ласточки», курсирующие между Кировом и Нижним Новгородом, будут сдвоенными 22-23 февраля

В Киров сдвоенный электропоезд отправится вечером 22 февраля. Фото: ГЖД

В февральские праздники железнодорожники ожидают больший спрос у кировчан на билеты электропоезда «Ласточка» (Киров - Нижний Новгород). Поэтом вагонов в составах будет в два раза больше.

Сдвоенные составы запланированы на 22 февраля (уйдет в 17.52 из Нижнего Новгорода) и 23 февраля (отправится в 06.21 из Кирова). Об этом сообщают специалисты Кировского региона ГЖД.

Купить билеты, уточнить данные о графике движения поездов можно на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД пассажирам» и в ж/д кассах.