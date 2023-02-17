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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 8:01

Кировчанина осудили за распространение ложной информации про Вооруженные силы РФ

Мужчине назначили 8 месяцев исправительных работ
Артем ЗАМЯТИН
Деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ.

Деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кировчанину вынесли приговор за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Подробностями дела поделились в региональном Следкоме.

Жителя нашего города признали виновным за публичное распространение фейков про ВС РФ. Всего было два эпизода, когда мужчина размещал в соцсетях ложную информацию, выдавая за правду. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ.

Суд вынес мужчине приговор в виде восьми месяцев исправительных работ и удержания в пользу государства 10% от зарплаты каждый месяц.