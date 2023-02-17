300 миллионов рублей вложат в безопасность школ и детсадов Кировской области

Системы безопасности обновят в 351 организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

351 образовательная организация в Кирове и районах получит деньги на усиление мер безопасности.

В списке не только детские сады и школы, но также и колледжи, техникумы, вузы. При отборе специалисты проверяли, есть ли предписания от надзорных органов с требованием оснастить объекты системами антитеррористической защищенности.

В частности, нужно будет устанавливать наружное освещение, монтировать ограды по периметру, улучшать системы оповещения и управления эвакуацией, обновлять охранные сигнализации и системы видеонаблюдения.

На все про все из региональной казны потребовалось дополнительно выделить 300 миллионов рублей. Эти траты уже согласовали депутаты Заксобрания Кировской области.