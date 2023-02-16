В Кирове выявили серьезные нарушения в проведении выставки кошек в ТРЦ «Jam Молл»

Организаторы отделались лишь предупреждением и просьбой исправить все недостатки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Россельхознадзора нагрянули с проверкой на выставку кошек в ТРЦ «Jam Молл». Поводом стало обращение жительницы города в паблике «Злой Кировчанин».

- У животных нет возможности спрятаться от людей, которые их хватают и «ласкают». Постоянно суют кошкам в рот корм, который продается при входе. От увиденного хочется плакать, - сообщила кировчанка в соцсетях.

Сотрудники ведомства нашли следующие нарушения:

- Выставка проходит с 1 февраля по 5 марта, что превышает установленные сроки на 4 дня;

- Мероприятие длится более 12 часов в день, что недопустимо;

- В помещении не предусмотрены места для игр и отдыха животных;

- Выставка организованна в ТРЦ, а это место, где люди ходят за покупками и едят, что не допускает содержание там животных.

Эксперты ограничились предупреждением ООО «Экспосити», которое является организатором выставки. В свою очередь представители выставки пообещали исправить все недостатки.