В Кирове изменится график работы центров «Мои Документы» в февральские праздники

27 февраля офисы начнут принимать посетителей в привычном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчан предупредили об изменении графика работы центров «Мои Документы» в февральские праздники. Как сообщили в министерстве информтехнологий области, в День защитника Отечества офисы будут закрыты.

Режим работы центров:

- 23-24 февраля - нерабочие праздничные и выходные дни;

- 25 февраля - рабочий день в обычном режиме;

- 26 февраля - выходной день.

Затем в понедельник, 27 февраля, офисы начнут принимать посетителей в привычном режиме. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8(800)707-43-43 и 27-27-50.