В Кирове здание фитнес-центра «Прогресс» перестроят в развлекательный комплекс

Эскизы опубликовали на сайте «Архитектурной мастерской Константина Павлова». Фото: amkp.ru/projects/76/174/

В Кирове на основе здания фитнес клуба «Прогресс» построят развлекательный центр. Эскизы обнародовали на сайте «Архитектурной мастерской Константина Павлова».

Спорткомплекс находится на улице Маклина, между улицей Горького и Октябрьским проспектом. Стройка здания завершилась в 1966 году. Сейчас же на месте предполагается разместить комплекс для семейного отдыха и пристрой трехэтажного развлекательно-спортивного центра.

На первом этаже бывшего фитнес клуба появится медицинско-диагностический пункт и фудкорт. На втором этаже оборудуют зал для спортивных мероприятий и отдыха. На третьем - зал для катания на роликах со свето-аудио системой для проведения вечеринок. В пристрое организуют комплекс бассейнов, зал с трибунами, тренажерные изолированные залы и игровые комнаты.