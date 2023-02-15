Симаков призывает кировский бизнес помочь с благоустройством оврага Засора

Активисты предлагают сделать в овраге дорожки, построить амфитеатр и установить лавочки. Фото: telegram-канал Вячеслава Симакова

Овраг Засора планируют благоустроить, проект уже готов. Об этом сообщил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков в своем telegram-канале.

По словам Симакова, минувшей осенью в овраге прошел субботник, затем место подготовили под площадку для зимнего отдыха. Дальнейшие идеи по благоустройству оврага Засора представила автор «Вятской Кикиморы» Анна Чибрина.

- Анна с единомышленниками предложила организовать посадку новых деревьев, поставить амфитеатр, проложить дорожки и установить лавочки, - написал сити-менеджер. - Начинаем изучать возможность облагораживания оврага с другой стороны улицы Ленина. На месте снесенного аварийного дома по адресу Горбачева, 6, будет также обустроен сквер у стен Трифонова монастыря.

Вячеслав Николаевич утверждает, что часть трат можно закрыть по нацпроектам, часть - в рамках подготовки к 650-летию города. Администрация также приглашает к сотрудничеству всех, а особенно бизнес-сообщество.

Напомним, в начале декабря 2022-го общественник, помощник депутата Госдумы РФ Константин Ситчихин в своем telegram-канале рассказал о колонне грузовиков, по очереди выгружавших в овраг Засора строительный мусор - остатки дерева и бетона, покрышки и куски арматуры. На следующий день в мэрии заверили, что это была завозка грунта для оборудования въезда на территорию и дальнейшего обустройства места зимнего отдыха.

Позднее Ситчихин опубликовал ответ теруправления по Первомайскому району: проект благоустройства отсутствует. В ТУ назвали причиной всего произошедшего аварийный ремонт ливневки, а вовсе не оборудование площадки для отдыха.