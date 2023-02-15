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НовостиТуризм15 февраля 2023 11:49

Новый поезд повезет туристов из Самары, Пензы и Саранска в Киров уже 24 марта

В программе тура экскурсии, мастер-классы и встреча с вятским атаманом
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Вятка присоединится к «Ярким выходным в Приволжье»

Вятка присоединится к «Ярким выходным в Приволжье»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Киров примет туристов в рамках программы «Яркие выходные в Приволжье». Подробностями делится Центр развития туризма региона.

24 марта поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары. К путешествию смогут присоединиться туристы из Пензы и Саранска.

Участникам тура покажут шоколадное дело и воздушные ротонды конца XIX века, помогут научиться стрелять из лука, метать копье, ездить верхом под руководством вятского атамана. В программе также экскурсии в Вятский палеонтологический музей, детский космоцентр и «Заповедник сказок».

Подробности - на сайте РЖД (раздел «Путешествуй с РЖД») и по телефону 8 (800) 201-74-22.