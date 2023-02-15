Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 11:14

Две автобусные остановки у «кольца» на Коминтерн переносят

Павильоны окажутся там, где и должны быть по проекту капремонта развязки
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Остановки переносят по проекту капремонта развязки. Фото: киров.рф

Остановки переносят по проекту капремонта развязки. Фото: киров.рф

В Кирове продолжают капитально ремонтировать перекресток улиц Павла Корчагина и Проезжей. На время строительства смонтировали временные остановки на подъезде к кольцевой развязке.

Однако сегодня две остановки переносят туда, где они должны оказаться по проекту капремонта. Об этом сообщают в мэрии со ссылкой на подрядчика ГДМС. Обе остановки были неподалеку от автозаправки. Одну теперь оборудуют близ улиц Кирова и Новостройка, другую - ближе к самому «кольцу».

Завершить все работы с «кольцом» обещают до конца 2023 года. Впереди укладка очередного слоя покрытия дороги, обустройство тротуаров и монтаж остановок.