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НовостиОбщество15 февраля 2023 9:36

Минздрав Кировской области проведет прямую линию по льготным лекарствам

Звонки будут принимать 16 февраля с 13 до 14 часов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
На вопросы о лекарствах ответят представители аптек, больниц и минздрава

На вопросы о лекарствах ответят представители аптек, больниц и минздрава

Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 16 февраля, министерство здравоохранения Кировской области проведет прямую телефонную линию по вопросам льготного лекарственного обеспечения граждан.

На вопросы кировчан ответят специалисты минздрава, представители аптечного склада, руководители больниц. Прямая линия будет работать с 13 до 14 часов. Телефон для обращений: (8332) 38-13-23.

К слову, прямые линии по льготным лекарствам проводят еженедельно (по четвергам, с 13.00 до 14.00). Вопросы также можно задавать по номеру (8332) 41-00-41 с 08.30 до 17.00 по будням.