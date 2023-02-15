Минздрав Кировской области проведет прямую линию по льготным лекарствам

На вопросы о лекарствах ответят представители аптек, больниц и минздрава Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 16 февраля, министерство здравоохранения Кировской области проведет прямую телефонную линию по вопросам льготного лекарственного обеспечения граждан.

На вопросы кировчан ответят специалисты минздрава, представители аптечного склада, руководители больниц. Прямая линия будет работать с 13 до 14 часов. Телефон для обращений: (8332) 38-13-23.

К слову, прямые линии по льготным лекарствам проводят еженедельно (по четвергам, с 13.00 до 14.00). Вопросы также можно задавать по номеру (8332) 41-00-41 с 08.30 до 17.00 по будням.