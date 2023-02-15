224 тысячи мальков стерляди выпустят в Вятку

Мальков планируют выпустить в воду уже в нынешнем году. Фото: kirovreg.ru

В правительстве Кировской области рассказали о планах работ по регулировке русла реки Вятки в районе острова Деветьяровского в Кирово-Чепецке.

Задача проекта - обеспечить водоснабжение крупного местного предприятия. Практически 1,5 миллиона кубов донного грунта переместят, оставив его при этом в границах реки. Нужно снизить скорость течения на перекате Вятки, снять риски размыва правого берега и ухода в другое русло.

Идею согласовали в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. Первый этап работ уже завершили минувшим летом. А нынешним летом работы продолжат с помощью земснаряда. А чтобы компенсировать вред биоресурсам, в реку выпустят более 224 тысяч мальков стерляди. Объем инвестиций превысит 500 миллионов рублей.