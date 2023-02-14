Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Кирове

Главному бухгалтеру в госучреждении предлагают заработок от 50 тысяч рублей в месяц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в Кирове и других городах-полумиллионниках. В топ-5 для нашего города попали предложения о работе с зарплатой выше 170 тысяч рублей.

Первое место февральского топа - вакансия инженера-проектировщика. Специалисту предлагают зарплату от 170 до 200 тысяч рублей за работу над распределительными газопроводами. Торговому представителю кондитерской компании - от 70 до 80 тысяч, а помощнику машиниста тепловоза - 59-66 тысяч рублей.

На четвертой строчке рейтинга расположился техник, монтирующий и обслуживающий системы пожарной безопасности (зарплата от 50 до 80 тысяч рублей). Главному бухгалтеру в госучреждении предлагают заработок от 50 тысяч рублей.