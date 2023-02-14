Мошенники обычно предлагают деньги в долг якобы без справок и поручительств Фото: Александр ГЛУЗ

17 «черных» кредиторов выявили в Кировской области за 2022 год. Об этом сообщили в отделении Киров Волго-Вятского ГУ Банка России.

«Черные» кредиторы - компании, обычно предлагающие деньги в долг якобы без справок и поручительств. Они не состоят в реестрах Банка России, не имеют лицензий и работают вне правового поля. К тому же, могут использовать незаконные методы возврата долга, включая обращение к коллекторам.

Все указанные организации включены в специальный список. Данные обновляются ежедневно. В списке указаны названия, адреса и формы незаконной деятельности таких компаний.

Управляющий отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков рекомендует до обращения в финансовую организацию проверить, легально ли она работает. Это можно сделать на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Если там нет информации о компании, то это, скорее всего, мошенники.