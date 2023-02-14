В Кирове хотят сделать одностороннее движение на улице Герцена

Предложения рассмотрят в городской администрации. ФОТО: администрация города Кирова

Дмитрий Русских, депутат Заксобрания Кировской области, предложил сделать участок дороги на улице Герцена односторонним. Данная информацию появилась в соцсетях группы «Справедливая Россия – За правду».

Такая идея возникла из-за того, что вдоль магистрали от улицы Карла Либкнехта до улицы Карла Маркса постоянно припаркованы автомобили. Для двухполосного движения просто не хватает места. Это приводит к тому, что водители подвергаются риску попасть в ДТП.

Запрос передали на рассмотрение главе администрации Кирова Вячеславу Симакову.