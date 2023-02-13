В Кирове 43-летняя женщина убила своего сожителя

Трагедия произошла в квартире одного из домов по Маклина. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове женщину подозревают в убийстве сожителя. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

По версии ведомства, трагедия произошла 10 февраля, когда пара выпивала вместе в квартире на Маклина. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и 43-летняя женщина схватилась за нож. 50-летний сожитель получил несколько ранений, от которых и скончался.

Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.