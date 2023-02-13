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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 7:36

В Нолинском районе мужчина погиб в пожаре

Предположительно, он отравился продуктами горения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пожар произошел в селе Швариха Нолинского района.

Пожар произошел в селе Швариха Нолинского района.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нолинском районе в пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Трагедия произошла в селе Швариха. В одном из жилых домов вспыхнул пожар - по предварительным данным, из-за неосторожности при курении. В результате происшествия обгорели диван и стена в комнате. На месте спасатели обнаружили тело мужчины. Предположительно, он скончался от отравления продуктами горения.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за прошедшие выходные в Кировской области произошло девять пожаров. В них погиб один человек и пострадал один.

Региональное ГУ МЧС призывает быть бдительнее, соблюдать меры предосторожности и не подвергать опасности себя и окружающих.