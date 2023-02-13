Губернатор Александр Соколов встретился с кировскими военнослужащими под Луганском

Глава региона пообщался с командирами и солдатами. ФОТО: правительство Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов побывал под Луганском. Подробнее о поездке рассказали в областном правительстве.

Глава региона встретился с нашими зенитчиками и отметил, что ребята полны решимости. Он регулярно связывается с командирами тех частей, где служат кировские мобилизованные. Вместе с сенатором РФ Виктором Бондаревым наш губернатор передал бойцам посылки с гуманитарной помощью от фонда «За Вятку».

Подробностями визита Александр Соколов обещал поделиться на еженедельном совещании 13 января.