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НовостиОбщество13 февраля 2023 6:36

Губернатор Александр Соколов встретился с кировскими военнослужащими под Луганском

Мобилизованным доставили гуманитарную помощь
Артем ЗАМЯТИН
Глава региона пообщался с командирами и солдатами. ФОТО: правительство Кировской области

Глава региона пообщался с командирами и солдатами. ФОТО: правительство Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов побывал под Луганском. Подробнее о поездке рассказали в областном правительстве.

Глава региона встретился с нашими зенитчиками и отметил, что ребята полны решимости. Он регулярно связывается с командирами тех частей, где служат кировские мобилизованные. Вместе с сенатором РФ Виктором Бондаревым наш губернатор передал бойцам посылки с гуманитарной помощью от фонда «За Вятку».

Подробностями визита Александр Соколов обещал поделиться на еженедельном совещании 13 января.