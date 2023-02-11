В 2022 году кировчане получили 166 миллионов рублей за рождение детей

Пособие положено вне зависимости от доходов семьи или наличия работы у родителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году 7380 семей в Кировской области получили пособие при рождении ребенка. Данные приводит региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования.

Общая сумма, полученная кировскими родителями в 2022 году, превысила 166 миллионов рублей. Выплата предоставляется на каждого появившегося в семье ребенка. С февраля 2023 года ее размер составляет 22909,03 рубля, с районным коэффициентом - 26345,38 рубля.

В Пенсионном фонде уточняют, что выплату может получить любая семья вне зависимости от уровня дохода и количества детей, а также от наличия работы. Пособие также положено опекуну, усыновителю или приемному родителю.

Отметим, что выплата назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающим родителям необходимо подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. Еще один вариант - портал Госуслуг.