Кировчанин продает свою квартиру за 33,5 миллиона рублей

В квартире уже стоит оборудованная кухня и за ней закреплено место на подземном паркинге. ФОТО: avito.ru

В районе Солнечный берег города Кирова продают квартиру за 33,5 миллиона рублей. Данное объявление появилось на торговой интернет-площадке «Авито».

Квадратный метр квартиры стоит 231 тысячу рублей, всего квартира 145 «квадратов». Она находится на 12 этаже в доме № 4 на улице Героя Николая Рожнева. Там имеется закрепленное за квартирой подземное парковочное место.

В квартире нет мебели, но есть готовая кухня, сауна, два санузла, проводка под видеонаблюдение и сигнализацию.

Владелец торопится с продажей и готов отдать жилье в ипотеку.