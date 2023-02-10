В бюджет Кировской области поступили почти 3,5 миллиарда рублей за прошлый месяц

Часть бюджета уже распределена.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Бюджет Кировской области за минувший январь пополнился на 3,4 миллиарда рублей. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Поступившие средства составили 9% от годового плана. Их направят на развитие социальной сферы.
650,5 миллионов рублей уже распределены на:
- Социальную политику: 546,3 миллиона рублей (36,2 миллиона уйдут на выплаты безработным гражданам)
- Образование: 28,4 миллиона рублей;
- Здравоохранение: 55,1 миллион рублей;
- Сельское хозяйство: 100 тысяч рублей;
- Лесное хозяйство: 14,6 миллионов рублей;
- Правоохранительную деятельность: 1 миллион рублей;
- Иные цели: 5 миллионов рублей.
Также в минфине пояснили, что оставшиеся 2,7 миллиарда уйдут на зарплаты бюджетникам, соцвыплаты и на оплату расходов госучреждений.