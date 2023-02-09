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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 9:52

В Кирове полиция задержала 26-летнего молодого человека с наркотиками

Парень планировал продать 254 грамма вещества
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Возбуждено уголовное дело, молодой человек заключен под стражу. Фото: скрин с видео УМВД по Кировской области

Возбуждено уголовное дело, молодой человек заключен под стражу. Фото: скрин с видео УМВД по Кировской области

Как сообщает областное УМВД, ночью автоинспекторы остановили на трассе «Вятка» автомобиль. Пассажир в салоне вел себя чрезвычайно нервно и подозрительно, поэтому машину решили досмотреть. Молодой человек сам рассказал о том, что при нем есть запрещенные вещества, и его доставили в отдел полиции.

У 26-летнего парня нашли и изъяли три пакетика с белым веществом. Экспертиза показала, что это сильнодействующий синтетический наркотик. Общий вес составил 254 грамма, что является особо крупным размером. Молодой человек признался, что планировал продать «запрещенку».

На наркоторговца завели уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.