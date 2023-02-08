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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:14

В условиях непогоды в Кирове убирают снег 70 машин

Участников дорожного движения просят быть аккуратными
Артем ЗАМЯТИН
На дорогах одновременно работают 100 человек.

На дорогах одновременно работают 100 человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области ожидается большое количество осадков в виде снега при относительно теплой температуре воздуха. Кировская администрация просит участников дорожного движения быть предельно аккуратными.

Средняя температура воздуха по Кирову в ближайшие дни составит -7 градусов. Во время снегопада такие погодные условия приводят к ухудшению видимости и скользкости на дорогах. На улицы города выпустят 70 машин и 100 человек для обработки улиц.

Кураторы от управления дорожной инфраструктуры проверяют качество выполнения уборки и посыпки, при необходимости работы проведут ее повторно. Подрядчики регулярно предоставляют отчеты в реальном времени.

По вопросам можно обратится в диспетчерскую службу организации АО «Гордормостстрой»: 8-912-827-22-34 или 47-22-34.