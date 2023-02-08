В Кирове посетительница магазина на глазах у продавца забрала технику и сбежала

Женщину задержали, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове женщина ограбила магазин посреди белого дня. Подробности сообщили в областном УМВД.

Сообщение о грабеже поступило из торговой точки на Милицейской. Посетительнице приглянулись триммер для стрижки волос и робот-пылесос. Не таясь, она взяла их и пошла на выход. Продавщица попыталась ее остановить, и тогда женщина перешла на бег и успешно скрылась, перепрыгнув через забор. Общая сумма украденного составила около 3,7 тысячи рублей.

Полиции сообщили приметы грабительницы. Вскоре сотрудники ППСП задержали похожую по описанию женщину и доставили в отдел полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».