В Кирове дадут названия новым остановкам общественного транспорта

Вопрос обсудили на заседании совета по топонимии. Фото: киров.рф

7 февраля в мэрии прошло заседание совета по топонимии. Его участники обсудили вопросы присвоения названий улицам, скверам, паркам и остановкам общественного транспорта.

Так, слободу Широковскую в Октябрьском районе предложили переименовать в улицу Широковскую, поскольку такая же слобода есть в Первомайском районе. Горожане также поддержали инициативу.

На заседании также предложили увековечить имена педагогов, внесших вклад в развитие образования города Кирова: Владимира Патрушева, Аполлинарии Тепляшиной и Зинаиды Помыткиной. В список также войдет название «Улица Сталинградская».

В Чистых прудах наименовали парк «Молодежный». Скверу в районе дома № 240/1 по улице Павла Корчагина досталось название «Юбилейный».

Участники встречи также одобрили следующие названия новых остановок:

- «Деревня Никуленки»;

- «Протезно-ортопедическое предприятие»;

- «ЖК «Знак»;

- «Деревня Кисели»;

- «Улица Капитана Плетнева»;

- «Улица Некрасова» (на новом участке улицы Сурикова у перекрестка с Некрасова);

- «Улица Красина» (в районе дома № 33 по Сурикова).

Остановку «Улица Сурикова» у дома №32 переименуют в «Улица Некрасова». «Сельскохозяйственная академия» превратится в «Агротехнический университет», «Парк имени Гагарина» - в «Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина», «Слобода Палкино» - в «Парк «Молодежный».

- Вопросы наименования улиц будут также рассматриваться на коллегии администрации Кирова и заседании Кировской городской Думы, - добавили в пресс-службе мэрии.