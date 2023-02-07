В Кировской области начал работу «Комитет семей воинов Отечества»

Организация оказывает различную поддержку семьям военнослужащих которые участвуют в СВО. ФОТО: правительства Кировской области

В Кировской области начал работать «Комитет семей воинов Отечества». Этим событием поделились в региональном правительстве.

В организацию входят жены, матери, сестры и другие члены семей участников СВО. 7 февраля руководитель регионального штаба Анастасия Борцова подписала согласие о сотрудничестве с региональным отделением «Союза женщин России».

- Все мы понимаем, что родственникам военных, которые находятся на передовой, необходима поддержка и помощь в различных ситуациях, - рассказывает председатель регионального отделения «Союза женщин» Ирина Морозова. - Наша организация готова помочь «Комитету семей воинов Отечества» и принимать участия в мероприятиях.

Штаб будет выполнять следующие функции: оказывать юридическую, психологическую, социальную и гуманитарную помощь, поддерживать связь с фронтом, взаимодействовать с органами власти и военкомами, помощь раненым с лечением и правильным оформлении документации.

Сейчас также налаживается работа с семьями мобилизованных, которые находятся в районах.