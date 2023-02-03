Кировская полиция ищет новых хозяев для служебных собак

Животных передадут на безвозмездной основе. Фото: УМВД по Кировской области

Кировская полиция раздает отслуживших собак. Подробности сообщили в региональном УМВД.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» животных, «отслуживших» свой срок, передают новым владельцам. Как правило, это собаки в возрасте, которые больше не могут выполнять свои обязанности.

Полиция ищет ответственных хозяев для псов, которые смогут обеспечить животным достойную жизни «на пенсии». Передача безвозмездна. Узнать подробности можно по телефону 57-66-04 в рабочие дни с 9 до 17 часов.