В кировской спортшколе «Юность» пройдут федеральные соревнования по киокусинкай

Соревнования начнутся в 10.00 4 февраля. ФОТО: правительство Кировской области

4 февраля в Кирове пройдет всероссийский чемпионат по киокусинкай. Новостью поделились в пресс-службе регионального правительства.

За первенство поборются 132 спортсмена из нашей области и других регионов: Нижегородской, Самарской, Саратовской, Пензенской областей, Чувашии, Мордовии, Башкортостана, Удмуртии.

В соревнованиях покажут свои навыки:

- Юноши и девушки от 12 до 15 лет;

- Юниоры и юниорки от 16 до 17 лет;

- Мужчины и женщины от 18 лет.

Поединки начнутся с 10.00 в спортшколе «Юность», в 19.00 запланирована церемония награждения.