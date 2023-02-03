В Кирове к школам на проспекте Строителей и в Долгушино проложат теплосети

К школам строятся теплотрассы длиной 100 и 62 метра. Фото: кировский филиал ПАО «Т Плюс».

«Т Плюс» подведет тепло к двум строящимся школам в Кирове. Подробности рассказали в пресс-службе компании.

Строительство теплосетей к школам на проспекте Строителей и в микрорайоне Долгушино подходит к концу. На первом объекте завершены сварочные работы, и к 7 февраля специалисты закроют каналы и закончат земляные работы. Здесь до границы участка школы построено около ста метров теплосетей. Окончательное благоустройство территории проведут при наступлении хорошей погоды до 31 июля 2023 года.

В Долгушино к учебному заведению на улице 8 Марта строится теплотрасса протяженностью 62 метра. Рабочие уже смонтировали трубопроводы, до 10 февраля они закончат закрытие каналов и засыпку. Энергетики также проведут реконструкцию котельной, куда добавят два дополнительных котла общей мощностью 3 МВт, чтобы обеспечить теплом школу.