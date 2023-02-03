В Кирове перенесут вышку связи у Парка Победы

Местные жители ранее жаловались на плохую связь в этом месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове перенесут опору связи у Парка Победы. Об этом сообщает областное правительство.

Ранее местные жители жаловались оператору на слабую связь в этом месте. При этом место установки выбрали с учетом рельефа местности и необходимостью освещенности участка. Однако опору все же перенесут. Сделать это сразу невозможно - жители останутся без стабильной связи и интернета.

В ближайшее время на место выедут специалисты областного министерства информационных технологий и связи вместе с сотрудниками МТС и Горэлектросети, чтобы обсудить все технические возможности переноса.

- Администрацией города выдано разрешение на выделение земельного участка для монтажа сооружения, а размещаемое оборудование соответствует всем санитарным нормам и требованиям, - добавили в пресс-службе правительства региона.