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НовостиОбщество3 февраля 2023 13:11

В Кирове врачи провели сложнейшую операцию девушке с редкой патологией матки

Медики не только спасли пациентку, но и помогли ей сохранить репродуктивное здоровье
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пациентке экстренно провели сложнейшую операцию. Фото: Минздрав Кировской области

Пациентке экстренно провели сложнейшую операцию. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи помогли девочке с редкой патологией матки. Подробности рассказали в областном Минздраве.

14-летняя пациентка обратилась в Кировскую областную детскую клиническую больницу. с жалобами на боли в животе и повышение температуры во время менструации, которые продолжались уже на протяжении нескольких месяцев. УЗИ выявило у девушки крайне редкую патологию матки.

Рядом с органом оказался рудиментарный рог с наличием эндометрия. Менструации у девушки происходили как в нем, так и в самой матке, что и привело к сильным болям внизу живота. Юной пациентке срочно провели сложнейшую операцию.

Врачи удалили рудиментарный рог, фаллопиеву трубу и яичник, которые уже не функционировали и могли нанести вред здоровью и жизни кировчанки. Сейчас девушка наблюдается у врачей. Последнее УЗИ показало, что репродуктивная функция сохранена: пациентка сможет в дальнейшем стать матерью.