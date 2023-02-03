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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 12:24

Жителя Кирса подозревают в организации подпольных азартных игр

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Артем ЗАМЯТИН
Мужчина незаконно зарабатывал на игровых автоматах.

Мужчина незаконно зарабатывал на игровых автоматах.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Кирсе пресекли деятельность подпольного игрового клуба. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следствие установило, что житель района в помещении одного из местных баров незаконно организовал азартные игры. В период с сентября 2022 года по январь текущего года зарабатывал на установленных им автоматах. 34-летний мужчина установил на аппараты специальное программное обеспечение, хотя знал, что на территории РФ это запрещено.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», ему грозит до двух лет лишения свободы. Следователи выясняют подробности инцидента.