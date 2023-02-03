Жительница Орловского района задолжала сыну 3 миллиона по алиментам

Горе-мать находилась в розыске и не платила алименты на протяжении 10 лет. Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Орловского района взыскала неустойку за невыплаченные алименты с родителей 10-летнего мальчика. На момент разбирательства сумма долга составила больше 3 миллионов рублей.

Сотрудники ведомства выяснили, что родительских прав в отношении ребенка жители района лишились еще в 2013 году. После этого они обязаны были ежемесячно отдавать четверть своего заработка в качестве алиментов.

Однако родители мальчика не платили деньги на его содержание, успев за несколько лет накопить многомиллионный долг. А мать ребенка и вовсе находилась в розыске.

В итоге прокуратура обратилась в суд, который встал на сторону ведомства и взыскал с родителей школьника неустойку за уклонение от уплаты алиментов в размере 1/10 процента от суммы долга за каждый день просрочки.

Также в отношении мамы ребенка, которая все же пришла на судебное заседание, возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка».