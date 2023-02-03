Кировский СПИД-центр назвали лучшим в России

Второй год подряд центр Кирова занимает лидирующую позицию. ФОТО: правительство Кировской области

СПИД-центр, расположенный в Кирове, признали лучшим в России. Как отметили в региональном правительстве, лидирующую позицию в федеральном ТОПе учреждение занимает второй год подряд.

Рейтинг подготовила организация «Life4me+». Результаты составлялись на основе анонимного голосования среди людей с диагнозом ВИЧ. Пациентов спрашивали об уровне оказываемых в Центре услуг, отношении персонала, результатах проделанной работы и многом другом. Участники голосования отвечали на 40 вопросов (две анкеты по 20 пунктов). Отметим, что в опросе приняли участие пациенты из 69 регионов РФ.

Добавим, что на этот раз в опрос включили новинку - пункт «Кому спасибо». Там люди могли выразить благодарность любому из работников Центра. Среди специалистов Кировской области пациенты отметили работу врачей Елены Фоминой и Юлии Слобожаниновой.