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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:26

С кировских подрядчиков пообещали по всей строгости спросить за работу в снегопады

На улицы выведут всю имеющуюся технику
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Для дежурной работы на маршрутах сформированы колонны. Фото: киров.рф

Для дежурной работы на маршрутах сформированы колонны. Фото: киров.рф

В Кирове подрядчики по всей строгости ответить за работу в непогоду. Подробности сообщили в горадминистрации.

Перед наступающими снегопадами в мэрии состоялось совещание городских властей с дорожниками. В условиях непогоды на улицы планируется вывести всю снегоуборочную технику. Подрядчики уже сформировали колонны для дежурной работы на маршрутах.

- Будем спрашивать по всей строгости за качество уборки. Идет третий месяц зимы, вы уже отработали свои маршруты, устраняли замечания, получали штрафы. Все должно работать как часы, - заявил глава горадминистрации Вячеслав Симаков.

Руководителям организаций также напомнили о своевременной отработке обращений кировчан.

По вопросам работы дорожных служб горожане могут обратиться в диспетчерскую службу генподрядчика АО «Гордормостстрой»: 8-912-827-22-34 или 47-22-34.