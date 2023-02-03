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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:37

В Кирове 3 и 4 февраля пройдут «сплошные проверки»

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мероприятия пройдут в двух районах города. Фото: ГИБДД Кировской области

Мероприятия пройдут в двух районах города. Фото: ГИБДД Кировской области

В ближайшие два дня в Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Как сообщает областная Госавтоинспекция, пьяных водителей будут ловить в Ленинском и Первомайском районах.

Мероприятия пройдут 3 и 4 февраля. На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Автоинспекторы также будут дежурить на въездах и выездах из областного центра, а также в пригородных зонах. В помощь им выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного патруля».

Автомобилистам напоминают: пьяное вождение карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Стоит также отметить, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.