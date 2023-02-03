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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:02

В Кирове нарушители тишины заплатят 66 тысяч рублей

За январь в Ленинском районе оштрафовали 30 любителей пошуметь по ночам
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Нарушителям придется заплатить штраф.

Нарушителям придется заплатить штраф.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове оштрафовали нарушителей тишины. Подробности сообщили в горадминистрации.

В январе представители административной комиссии в Ленинском районе рассмотрели 30 материалов о правонарушениях. Все они поступили от местных жителей, жаловавшихся на шум по ночам от соседей.

Стоит отметить, что за данное нарушение положено предупреждение либо штраф в размере одной-двух тысяч рублей. Если подобное происходит уже не впервые, сумма может увеличиться до пяти тысяч рублей. Общая сумма, которую придется заплатить виновникам - 66 тысяч рублей.

В Ленинском районе также подвели итоги работы административной комиссии за 2022 год. За этот период прошло 50 заседаний, на которых рассмотрели 537 административных дел. Общая сумма наложенных штрафов - более четырех миллионов рублей.