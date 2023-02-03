В Кирове жители более 40 домов останутся без воды 3 февраля

Для кировчан организуют подвоз воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

3 февраля десятки кировчан останутся без воды. Подробности сообщили в МУП «Водоканал».

Из-за ремонтных работ на сетях по некоторым адресам изменили параметры подачи воды. Без ресурса временно останутся 40 домов в нескольких районах города.

Первомайский район с 10.00 до 19.00

- Воровского, 7, 11,15, 17, 19, 21, 23, 31, 37;

- Свободы, 21, 23, 27, 29, 16Б, 18, 20, 22, 24, 26А, 26, 28, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55;

- Володарского, 137, 139, 130, 132, 134.

Ленинский район с 06.30 до 19.00

- Конева, 13/1, 13/2.

Октябрьский район, Ганино с 09.00 до 19.00 - по запросу сторонних организаций

- Фабричная, 19, 21.

Октябрьский район с 09.00 до 19.00 - по запросу сторонних организаций

- Свердлова, 4.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.