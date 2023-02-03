В Кирове жители более 40 домов останутся без воды 3 февраля

Для кировчан организуют подвоз воды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
3 февраля десятки кировчан останутся без воды. Подробности сообщили в МУП «Водоканал».
Из-за ремонтных работ на сетях по некоторым адресам изменили параметры подачи воды. Без ресурса временно останутся 40 домов в нескольких районах города.
Первомайский район с 10.00 до 19.00
- Воровского, 7, 11,15, 17, 19, 21, 23, 31, 37;
- Свободы, 21, 23, 27, 29, 16Б, 18, 20, 22, 24, 26А, 26, 28, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55;
- Володарского, 137, 139, 130, 132, 134.
Ленинский район с 06.30 до 19.00
- Конева, 13/1, 13/2.
Октябрьский район, Ганино с 09.00 до 19.00 - по запросу сторонних организаций
- Фабричная, 19, 21.
Октябрьский район с 09.00 до 19.00 - по запросу сторонних организаций
- Свердлова, 4.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.