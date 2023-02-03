В Кирове опять ожидается непогода

В выходные в Кирове выпадет много снега и пойдет ледяной дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове выпадет много снега и пойдет ледяной дождь. АО «Вятавтодор» попросил участников дорожного движения быть аккуратными.

Температура воздуха в выходные дни колеблется от 0 до -7 градусов. Водителей просят выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Увеличивайте дистанцию между машинами во избежание ДТП.

Круглосуточная диспетчерская служба «Вятавтодора» принимает звонки, отвечает на вопросы и замечания по уборке дорог. Номера телефонов: 8 (8332) 56-20-11, +7-912-365-43-43.