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НовостиОбщество3 февраля 2023 7:00

В Кирове опять ожидается непогода

Водителей просят быть аккуратнее на дорогах
Артем ЗАМЯТИН
В выходные в Кирове выпадет много снега и пойдет ледяной дождь.

В выходные в Кирове выпадет много снега и пойдет ледяной дождь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове выпадет много снега и пойдет ледяной дождь. АО «Вятавтодор» попросил участников дорожного движения быть аккуратными.

Температура воздуха в выходные дни колеблется от 0 до -7 градусов. Водителей просят выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Увеличивайте дистанцию между машинами во избежание ДТП.

Круглосуточная диспетчерская служба «Вятавтодора» принимает звонки, отвечает на вопросы и замечания по уборке дорог. Номера телефонов: 8 (8332) 56-20-11, +7-912-365-43-43.