В ночь 3 и днем 4 февраля в Кирове вывезут снег с 16 участков

Снег будет вывозить не только ночью, но и днем.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В администрации Кирова рассказали с каких улиц города вывезут снег в ночь с 3 на 4 февраля:
- улица Андрея Упита, от улицы Кольцова до улицы Луганской;
- улица Щорса, от улицы Производственной до улицы Ульяновской;
- улица Семашко, от улицы Баумана до улицы Боровой;
- улица Молодой Гвардии, от улицы Ленина до улицы Свободы;
- Октябрьский проспект, от улицы Гайдара до улицы Лепсе;
- Привокзальная площадь;
- улица Малая Производственная;
- улица 4-й пятилетки;
- улица Василия Жуковского;
- слобода Никольская;
- улица Малая Московская;
- Солнечный проезд;
- улица Богородская от дома № 48 до дома № 60;
- дорога на слободу Большое Скопино.
Днем с 8 утра до 19 вечера 4 февраля снег вывезут с:
- улица Красноармейская, от улицы Чапаева до 1-го Газетного переулка;
- 1-Газетный переулок, от улицы Красноармейской до дома № 67;
На время работ водителей просят убрать свои автомобили с обочин, чтобы не мешать работе спец техники.