В ночь 3 и днем 4 февраля в Кирове вывезут снег с 16 участков

Снег будет вывозить не только ночью, но и днем. Фото: Евгения ГУСЕВА

В администрации Кирова рассказали с каких улиц города вывезут снег в ночь с 3 на 4 февраля:

- улица Андрея Упита, от улицы Кольцова до улицы Луганской;

- улица Щорса, от улицы Производственной до улицы Ульяновской;

- улица Семашко, от улицы Баумана до улицы Боровой;

- улица Молодой Гвардии, от улицы Ленина до улицы Свободы;

- Октябрьский проспект, от улицы Гайдара до улицы Лепсе;

- Привокзальная площадь;

- улица Малая Производственная;

- улица 4-й пятилетки;

- улица Василия Жуковского;

- слобода Никольская;

- улица Малая Московская;

- Солнечный проезд;

- улица Богородская от дома № 48 до дома № 60;

- дорога на слободу Большое Скопино.

Днем с 8 утра до 19 вечера 4 февраля снег вывезут с:

- улица Красноармейская, от улицы Чапаева до 1-го Газетного переулка;

- 1-Газетный переулок, от улицы Красноармейской до дома № 67;

На время работ водителей просят убрать свои автомобили с обочин, чтобы не мешать работе спец техники.