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НовостиОбщество2 февраля 2023 9:44

Кировчанам предлагают поучаствовать в грантовом конкурсе по развитию города

Заявки принимаются до 28 февраля, а итоги подведут 31 марта
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
К участию принимаются инициативы по организации мероприятий и развитию общественных пространств.

К участию принимаются инициативы по организации мероприятий и развитию общественных пространств.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В 2023 году из областного бюджета выделили 50 миллионов рублей для реализации проектов к юбилею Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В грантовом конкурсе «Город добрых соседей» могут принять участие все желающие. Необходимо предоставить общественные инициативы - по организации мероприятий либо развитию пространств и территорий. На проекты по первому направлению выделяется 350 тысяч рублей, по второму - 650 тысяч. Всего предусмотрено 100 грантов.

Заявки на конкурс будут принимать до 28 февраля, а итоги подведут 31 марта. Все подробности можно узнать здесь.