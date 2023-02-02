В Кирове новым руководителем УДПИ стал Вячеслав Лопарев

Бывший начальник УДПИ теперь будет заместителем нового руководителя. Фото: киров.рф

В Кирове назначили директора управления дорожной и парковой инфраструктуры. Им стал Вячеслав Лопарев. Как сообщили в горадминистрации, со 2 февраля он приступил к работе.

Стоит отметить, что до этого должность директора УДПИ занимал Игорь Меркулов. Теперь он будет работать в качестве заместителя Лопарева.

Известно, что новый руководитель ведомства имеет высшее образование по экономической и технической специальностям. С 2009 по 2019 год Лопарев работал инженером и механиком в АО «Гордормостстрой». После в течение года он занимал должность начальника отдела в «Вятавтодоре». С 2020 по 2023 год он трудился в качестве замдиректора-главного инженера дорожного комитета Кировской области.