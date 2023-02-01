В Советске ввели в эксплуатацию новый детский сад

В детсаду откроют четыре группы по 24 ребенка и еще одну - для детей в возрасте от 9 месяцев до 1,5 лет. Фото: kirovreg.ru

В Советске ввели в эксплуатацию новый детсад. Подробности сообщили в пресс-службе правительства области.

В новом здании расположится детсад «Солнышко» на 120 мест, который сейчас работает в старом строении. В дошкольном учреждении откроют четыре группы по 24 ребенка, а также одна группа для детей в возрасте от 9 месяцев до 1,5 лет. Сейчас готовятся документы для получения лицензии.

В Минобре также рассказали, что после повышения цен на стройматериалы с подрядчиком расторгли контракт и заключили новый после пересчета сметы. Из резервного фонда правительства РФ регион также получил дополнительные средства.